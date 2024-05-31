Конгрессмен: итогом разрешения ВСУ на удары по РФ может стать третья мировая

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в своей социальной сети заявил о риске третьей мировой войны из-за непоследовательности администрации президента Джо Байдена в вопросе использования оружия США в украинском конфликте.
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