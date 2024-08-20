Внедорожный суперкар Ruf Rodeo: теперь на продажу[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Немецкая компания Ruf Automobile занимается не только тюнингом и сервисом автомобилей Porsche, но выпускает и собственные машины, имея официальный статус автопроизводителя.