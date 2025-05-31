Пассажиров пострадавшего при ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР

Пассажиров поезда, пострадавшего при ЧП в Брянской области, доставили в ПВР Пассажиры поезда №86, следовавшего из Климова в Москву, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР), организованный на станции Выгоничи.
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