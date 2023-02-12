Турки подозревают США в сейсмическом оружии. Это шанс для изменения политики Анкары

Оказывается, в Турции среди простого народа сильно убеждение, что землетрясение 5 февраля — это не природное явление, а результат удара секретного оружия США.
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