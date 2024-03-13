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Путин призвал западные элиты понять, что "бал вампиров" заканчивается

Путин призвал западные элиты понять, что "бал вампиров" заканчивается

РИА НовостиГавриил Григоров Элитам стран Запада, привыкшим "набивать брюхо человеческой плотью", пора осознать, что их "бал вампиров" подходит к концу, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым.

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