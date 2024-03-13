РИА НовостиГавриил Григоров Элитам стран Запада, привыкшим "набивать брюхо человеческой плотью", пора осознать, что их "бал вампиров" подходит к концу, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым.