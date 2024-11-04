Кто должен платить на первом свидании?

48% россиян считают, что на первом свидании за женщину должен платить мужчина. Об этом сообщается в исследовании, проведенном Финансовым университетом при правительстве РФ и «Ингосстрахом» При этом, 22% россиян полагают, что платить должен тот, кто пригласил на свидание и выбрал место.