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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Кто должен платить на первом свидании?

48% россиян считают, что на первом свидании за женщину должен платить мужчина. Об этом сообщается в исследовании, проведенном Финансовым университетом при правительстве РФ и «Ингосстрахом» При этом, 22% россиян полагают, что платить должен тот, кто пригласил на свидание и выбрал место.

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