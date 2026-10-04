Россия будет воевать наотмашь, пока мир невозможен – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что ответы на эскалацию Киева остаются пока единственным способом достижения интересов России.
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