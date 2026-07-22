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Царьград

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Модель из Ростова Анастасия Костенко улетела в Китай

Модель из Ростова Анастасия Костенко улетела в Китай

Уроженка Ростова-на-Дону Анастасия Костенко отправилась в Китай для работы в качестве модели. Данную информацию она обнародовала в своих аккаунтах в социальных сетях.

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