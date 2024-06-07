Звезды в Болдино: как прошел концерт к 225-летию Александра Пушкина

Звезды театра, кино и музыки вышли на сцену музея в Большом Болдино. Фотографиями с праздничного концерта «Отражение», посвященного 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, делится корреспондент сайта pravda-nn.
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