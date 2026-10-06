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СахПресс

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Почти 70% выпускников нашли работу через Кадровый центр на Сахалине

Почти 70% выпускников нашли работу через Кадровый центр на Сахалине

Почти 70% выпускников, обратившихся в Кадровый центр Сахалинской области с начала года, уже нашли работу.

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