Крупные и мелкие проекты в Крыму. И на этом ещё не всё

18 марта 2024 года Россия отметитила десятую годовщину воссоединения Крымского полуострова с РФ. В регионе ведётся активная работа по реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».
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