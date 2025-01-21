Эксперты оценили возможности Венгрии и Словакии противодействовать Брюсселю

В конце января Словакия и Венгрия вряд ли проголосуют против продления антироссийских санкций, однако они смогут договориться о ряде послаблений во время голосования по новому 16-му пакету ограничений, заявил «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.