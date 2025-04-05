Зеленский: Украину на переговорах с США по полезным ископаемым будет представлять юридическая компания

На предстоящих переговорах с американцами по вопросу соглашения, касающегося полезных ископаемых Украины, страну не будут представлять власти, а этим займётся юридическая компания, заявил «президент» Владимир Зеленский.
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