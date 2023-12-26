II Фестиваль правильного кино завершился в Музее Победы

Музей Победы завершил II Фестиваль правильного кино. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Более тысячи бесплатных показов прошли во время трех этапов фестиваля — в мае, июне-августе и сентябре-декабре 2023 года.
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