Андрей Порубин: "Нужно всегда добиваться своих заветных целей"

Каждый человек должен объективно оценивать себя, свои поступки, потому что если он сможет это делать и правильно взглянуть на вещи, то он не ошибётся в принятии каких-то очень важных решений, поскольку будет объективно смотреть на себя и на то, что он делает.
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