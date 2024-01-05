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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Логинов: «Не ждал никаких результатов здесь, не получилось нормально потренироваться в праздники. Видимо, на старых дрожжах»

Логинов в гонке взял бронзу, победил белорус Антон Смольский, Александр Корнев – второй.  — Как получилось? Сам не знаю.

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