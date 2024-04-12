Прощай, Полярная звезда: Земля получит новую двойную Полярную звезду

Тысячи лет назад Тубан была нашей Полярной звездой. И она будет ей снова. Если вы посмотрите в ясное ночное небо Северного полушария, то легко найдете всеми известный жёлтый сверхгигант спектрального класса F7Ib, хотя некоторые называют его Полярной звездой.
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