Путин: увеличение штатной численности ВС РФ нужно для комплектования новых округов

Новые военные регионы нужно укомплектовать подготовленными военными Президент России Владимир Путин объяснил увеличение численности Вооружённых сил РФ необходимостью укомплектовать хорошо подготовленными военнослужащими части новых военных округов.
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