Шейх Мухаммед встретился с президентом Колумбии

Шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая встретился с президентом Колумбии Густаво Петро Уррего на Всемирном правительственном саммите (WGS) 2025, проинформировали власти ОАЭ, 11 февраля передает Gulf News.
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