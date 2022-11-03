31 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 31 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 042 положительных на Covid-19.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 31 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 042 положительных на Covid-19.
Свежие комментарии