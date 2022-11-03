Крымское информационное агентство

37 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Мало. Надо сделать так, что бы такие уроды не могли вести бизнес. В древние времена, природа сама справлялась с таким...Директору дельфин...
  • Елена Бреслова
    зоо-фашист! применить максимальное наказаниеДиректору дельфин...
  • Александр Ляшенко
    Т.е. они нарушили закон,который,по твоему гласит,с отцов пятерых детей,ничего не брать! Назови ка эту статью,просвети...В Джанкое налогов...

31 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки

31 случай коронавируса выявили в Крыму за сутки

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 ноября  на территории Республики Крым зарегистрирован 31 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 042 положительных на Covid-19.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх