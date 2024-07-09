В НИУ ВШЭ создали незаметный, но устойчивый цифровой водяной знак

Результаты исследования опубликованы в журнале Computers and Electrical Engineering. С развитием интернета, социальных сетей и нейросетей защита авторских прав на цифровой контент становится все более сложной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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