Происшествия

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В надежде заработать на торговой платформе, жительница Приамурья перевела мошенникам около 12 миллионов рублей

В дежурную часть ОМВД России по Сковородинскому району с просьбой привлечь к ответственности лиц, похитивших около 12 миллионов рублей, обратилась жительница п.

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