Закон и Порядок

135 676 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михалыч
    Китай, хватит декларировать: давай запчасти для самолетов и чипы для ракет!!!The Guardian: Кит...
  • галина гилева
    Я с вами Александр полностью согласна .Молодец!!!The Guardian: Кит...
  • Александр Гребнев
    Закрыли все западное да и хрен с ним орут те кому перекрыли наживу доллары не сдохните или валите на запад он вас ждё...The Guardian: Кит...

Война на Украине, информация и проблема украинского неба

Война на Украине, информация и проблема украинского неба

Долгие годы «ветераны» интернет-баталий легко, с увлечённостью отстающего в развитии пятиклассника матерящие оппонентов и гордящиеся умением «оставить последнее слово за собой» (просто потому, что с ними никто не спорит), убеждают нас в том, что мы проиграли все информационные войны Если пользоваться их мерками, то не только проиграли, но и обязательно проиграем следующие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх