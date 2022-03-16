Война на Украине, информация и проблема украинского неба

Долгие годы «ветераны» интернет-баталий легко, с увлечённостью отстающего в развитии пятиклассника матерящие оппонентов и гордящиеся умением «оставить последнее слово за собой» (просто потому, что с ними никто не спорит), убеждают нас в том, что мы проиграли все информационные войны Если пользоваться их мерками, то не только проиграли, но и обязательно проиграем следующие.
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