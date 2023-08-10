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Перед приездом губернатора Воробьева в Сергиевом Посаде взорвался ангар. Совпадение?

Перед приездом губернатора Воробьева в Сергиевом Посаде взорвался ангар. Совпадение?

Юрий Кот Только что в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв.

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Комментарии
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N
Nata
Фейерверк - это когда весело. когда праздник. В данном случае - теракт. С человеческими жертвами и экономическим ущербом как для физ.лиц, так и для юр.лиц.
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18 час.
Виктор Рыбаков
Идиотизм,халатность,безответственность и ещё масса всего - в одном флаконе!Страну надо лечить
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16 час.
N
Nata
Если лечить, то хирургическим путем. Терапия противопоказана.
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16 час.

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