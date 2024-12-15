Может ли Россия использовать израильский и турецкий подходы по Сирии на Украине?

Драматические события, происходящие в настоящее время в пока еще формально союзной Сирии, где был военным путем свергнут законно избранный президент Башар Асад, нам любопытны не только туманной судьбой российских военных баз, но и теми подходами, что используют соседи САР для защиты своих национальных интересов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии