Проспект Ленина в Петрозаводске затопило из-за фонтана горячей воды

Коммунальная авария привела к настоящему потопу. Вечером 11 февраля на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова в Петрозаводске произошла авария – из-под земли пробился самый настоящий фонтан с горячей водой.
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