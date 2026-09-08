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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Локателли перенес операцию на мениске и пропустит 5–6 месяцев. У Бога травма задней поверхности бедра

Полузащитник « Ювентуса » Мануэль Локателли перенес операцию на колене. Капитану «бьянконери» нанесли швы на наружный мениск правого колена, сообщает пресс-служба клуба.

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