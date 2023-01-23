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Поставки нескольких десятков танков Украине не изменят ситуацию, заявил Зеленский

Поставки нескольких десятков танков Украине не изменят ситуацию, заявил Зеленский

Поставки нескольких десятков танков Украине не изменят ситуацию, заявил Зеленский По мнению президента, поставки западной военной техники направлены на "мотивацию" ВСУ Поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.

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