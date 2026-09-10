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Разработанный в Москве промышленный 3D-принтер включили в реестр Минпромторга

Разработанный в Москве промышленный 3D-принтер включили в реестр Минпромторга

Первый российский промышленный 3D-принтер, работающий по технологии селективного лазерного спекания, получил официальную реестровую запись в Государственной информационной системе промышленности.

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