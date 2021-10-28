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АК «Якутия» заплатит 13,8 млн рублей за анализ своего финансового состояния

АК «Якутия» заплатит 13,8 млн рублей за анализ своего финансового состояния

Авиакомпания «Якутия» заказала анализ своего финансового состояния. Исполнителем контракта выбрана компания АО «КПМГ», за услуги ей заплатят 13,8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации с сайта государственных закупок.

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