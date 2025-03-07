Ядерные дискуссии: Франция и Германия пересматривают свои стратегии

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен возобновлением ядерных дискуссий. Президент Франции Эммануэль Макрон инициирует разговор о ядерном щите для ЕС, а в Германии партия АдГ рассматривает необходимость собственного ядерного оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии