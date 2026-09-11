Migrants Placed In Tiny British Village Will Out Number Locals By 10 To 1 Authored by Steve Watson via Modernity News, The official line is that 1,256 single adult males will be placed at the old MoD depot on the edge of the Oxfordshire hamlet.
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