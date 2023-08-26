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13 вагнеров наваляли толпе поляков, а полячка рванула из Нарвы

13 вагнеров наваляли толпе поляков, а полячка рванула из Нарвы

За трагической гибелью главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и нескольких командиров группы, понятное дело, затерялось вот это событие.

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