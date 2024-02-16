Выходка младшего сына глубоко опечалила монарха. Продолжает мстить за Диану: принц Гарри унизил королеву Хотя визит принца Гарри, «блудного сына» Карла, к отцу состоялся уже больше недели назад, только сейчас стали известны некоторые, весьма неприятные подробности его приезда.