Выходка младшего сына глубоко опечалила монарха. Продолжает мстить за Диану: принц Гарри унизил королеву Хотя визит принца Гарри, «блудного сына» Карла, к отцу состоялся уже больше недели назад, только сейчас стали известны некоторые, весьма неприятные подробности его приезда.
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