«Я не мог рисковать женой»: Виктор Бычков закрыл 770-тысячный долг, пережил болезни и разрыв с друзьями, но остался в профессии

В апреле 2025 года судебные приставы арестовали счета и машину актера Виктора Бычкова. Ситуация тянулась из-за конфликта с телевизионщиками: продюсеры требовали с артиста 770 тысяч рублей неустойки за сорванные съёмки.
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