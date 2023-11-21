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В Destiny 2 добавят броню, вдохновлённую «Ведьмаком» Судия Bungie анонсировала кол...

В Destiny 2 добавят броню, вдохновлённую «Ведьмаком» Судия Bungie анонсировала кол...

В Destiny 2 добавят броню, вдохновлённую «Ведьмаком»Судия Bungie анонсировала коллаборацию Destiny 2 с серией игр The Witcher, в рамках которой в MMO-шутере появится контент, вдохновлённый «Ведьмаком»: броня, скин, корабль, байк, эмоция и анимация добивания.

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