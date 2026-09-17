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Царьград

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Александр Мясников рассказал о трудностях ученых-эмигрантов в США

Александр Мясников рассказал о трудностях ученых-эмигрантов в США

Врач и телеведущий Александр Мясников делится наблюдениями из США: русские ученые-эмигранты вынуждены работать нянями и уборщиками.

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