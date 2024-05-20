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Они там есть: Свой среди чужих

Они там есть: Свой среди чужих

Один Человек с ТОЙ стороны ЛБС недавно написал: «Я боюсь сдохнуть среди чужих, за чужих, и врагом для своих.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошо написано.
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3 час.
Александр Ляшенко
Меня вот это насторожило:&quot;Вот этим семьям с вашей помощью я оказываю поддержку. Там немного надо, от тебя – минус бокал пива или пары пачек сигарет, им – возможно в каше раз в неделю будет кусок курятины, а не просто зажаренный лук.&quot; Как он собирается им помочь, если до этого написал, что родственники «сепаратистов» — это самое беззащитное население.Как он реализует собранное нами в России,там на Украине,как? Он или продаст нашу помощь «сепаратистам» или раздаст ВСУшникам или их родственникам.На что он нас этой статьёй провоцирует? вот реакция  одного: &quot;Владислав Владислав:Хорошо написано.&quot; Что хорошего, аноним под кличкой &quot; СМИ. Актуальные новости - здесь&quot; написал? и для кого? и на кого?
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Держись брат! Свои своих не бросают. Вытащим твою семью в России, а потом и тебя освободим. Ты главное держись и не дай себя поломать.
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1 час.

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