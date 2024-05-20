Они там есть: Свой среди чужих

Александр Ляшенко

Меня вот это насторожило:"Вот этим семьям с вашей помощью я оказываю поддержку. Там немного надо, от тебя – минус бокал пива или пары пачек сигарет, им – возможно в каше раз в неделю будет кусок курятины, а не просто зажаренный лук." Как он собирается им помочь, если до этого написал, что родственники «сепаратистов» — это самое беззащитное население.Как он реализует собранное нами в России,там на Украине,как? Он или продаст нашу помощь «сепаратистам» или раздаст ВСУшникам или их родственникам.На что он нас этой статьёй провоцирует? вот реакция одного: "Владислав Владислав:Хорошо написано." Что хорошего, аноним под кличкой " СМИ. Актуальные новости - здесь" написал? и для кого? и на кого?