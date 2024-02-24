Додолев раскрыл неизвестные факты из биографии Виктора Цоя

В интервью aif.ru журналист Евгений Додолев, который когда-то опубликовал первую статью о певце Викторе Цое в официальной советской прессе, рассказал об большом чувстве иронии у музыканта и его выступлении на московских квартирах, где он исполнил песню Юры Шатунова из репертуара группы “Ласковый май”, демонстрируя свое уважение к их популярности вопреки различиям в музыкальных жанрах.