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Добрый Мир

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Выбрав Уолца в напарники Харрис проиграла выборы. Американцам он не понравится. Факты говорят за себя

Выбрав Уолца в напарники Харрис проиграла выборы. Американцам он не понравится. Факты говорят за себя

© AP Photo / Kayla Wolf2 дня назад 1,1K прочитали Выбрав Тима Уолца в напарники в президентской гонке Камала Харрис проиграла выборы, пишет AT.

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