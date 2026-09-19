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Рубеж осени и свет молитвы: как соединились Осенины и Рождество Богородицы

Рубеж осени и свет молитвы: как соединились Осенины и Рождество Богородицы

21 сентября гармонично объединяет древнеславянские обычаи и великий христианский праздник — в этот день отмечают Осенины и Рождество Пресвятой Богородицы.

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