В России увеличилась средняя сумма штрафа за нарушение ПДД

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Средняя сумма штрафа за нарушение ПДД в России весной текущего года составила 930 рублей – это в 1,5 раза больше аналогичного периода 2024 года, следует из аналитики МТС Банка, с которой ознакомились "Известия".