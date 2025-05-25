В России увеличилась средняя сумма штрафа за нарушение ПДД

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Средняя сумма штрафа за нарушение ПДД в России весной текущего года составила 930 рублей – это в 1,5 раза больше аналогичного периода 2024 года, следует из аналитики МТС Банка, с которой ознакомились "Известия".
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