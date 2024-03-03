Приднестровье – ключ к Одессе. России открывают путь

Приднестровские власти обратились к России с просьбой защитить республику от Молдавии. По словам румынского политолога, президент Молдавии Майя Санду одобрила нападение на Приднестровье со стороны Украины.
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