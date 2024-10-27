Грузовик влетел в автобусную остановку недалеко от Тель-Авива

Недалеко от Тель-Авива (Израиль) грузовик влетел в автобусную остановку, где находились люди. Как пишет издание Times of Israel, в результате инцидента пострадали более тридцати человек, состояние нескольких оценивается как тяжелое.
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