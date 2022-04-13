Президент Лукашенко: "Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчёты в рублях"

Белоруссия спокойно отнеслась к новым условиям поставки энергоносителей из России, перейдя на оплату в российских рублях, об этом в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заявил президент республики Александр Лукашенко.
Белоруссия спокойно отнеслась к новым условиям поставки энергоносителей из России, перейдя на оплату в российских рублях, об этом в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заявил президент республики Александр Лукашенко.
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