Один из моих любимых философских методов – это майевтика. Когда ты просто задаёшь много вопросов, и сам процесс их генерации уже движет мысль в определённом направлении.
Нипанимаю
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Один из моих любимых философских методов – это майевтика. Когда ты просто задаёшь много вопросов, и сам процесс их генерации уже движет мысль в определённом направлении.
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