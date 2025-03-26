Душная ловушка: в Москве лифт с мастером и людьми повторно застрял. Эвакуировались экстремально

Специалист починил лифт, сел в него вместе с другими жителями, но вновь застрял между этажами.В лифте одного из домов московского жилого комплекса "Зелёная вертикаль" произошёл застряли пять человек, включая шестимесячного младенца, вместе с мастером, который только что выполнил ремонт оборудования.