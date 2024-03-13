Проекты законов об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС РФ приняты в первом чтении

Государственная Дума приняла в первом чтении два законопроекта, которыми предлагается освобождать граждан от уголовной ответственности, если они заключат контракт с ВС РФ в период специальной военной операции.
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