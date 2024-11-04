Российский посол в Лондоне заявил о безуспешности попыток изолировать Россию

Великобритания хочет, чтобы Россия оказалась в дипломатической изоляции, но прошедший недавно в Казани саммит государств-участников объединения БРИКС показал, что многие другие страны таких намерений не разделяют, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
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