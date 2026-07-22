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Олегу Газманову — 75: артист заявил, что большой концерт в Москве требует вложений от 100 млн рублей

Олегу Газманову — 75: артист заявил, что большой концерт в Москве требует вложений от 100 млн рублей

Сегодня, 22 июля, народному артисту России Олегу Газманову исполняется 75 лет. Накануне юбилея артист рассказал, что организация большого концерта в Москве требует серьезных вложений: по его словам, бюджет такого выступления начинается от 100 миллионов рублей.

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