Олегу Газманову — 75: артист заявил, что большой концерт в Москве требует вложений от 100 млн рублей

Сегодня, 22 июля, народному артисту России Олегу Газманову исполняется 75 лет. Накануне юбилея артист рассказал, что организация большого концерта в Москве требует серьезных вложений: по его словам, бюджет такого выступления начинается от 100 миллионов рублей.